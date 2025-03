Cratera se abre em estacionamento e ‘engole’ carro e árvore na Rússia

Um carro foi “engolido” por uma cratera, neste domingo (9), na cidade de Ufa, na Rússia . O buraco, que contava com 8 m de profundidade e 7 m de diâmetro, se abriu no meio do estacionamento e levou um veículo e uma árvore. Por sorte, o automóvel estava vazio e ninguém se feriu. Para a remoção do carro foi necessário o uso de um guindaste e a retirada dos demais veículos do estacionamento. Segundo autoridades locais, uma erosão foi apontada como a causa desse colapso.