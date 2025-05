Dá dó de beber! Barista alemão cria verdadeiras obras de arte em xícaras de café

Um barista tem chamado a atenção em Munique, na Alemanha , por suas verdadeiras obras de arte em xícaras de café. Os desenhos contam com ingredientes que vão além da espuma da bebida, como o cacau em pó e alguns tipos de caldas.



Dentre as belas criações de Goran Dujic, estão o cenário de natureza, uma bicicleta e até um gato que parece estar relaxando na bebida quente. Devido ao talento, o profissional começou a ensinar as técnicas que aprendeu por conta própria a outras pessoas.