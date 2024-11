Devastador! Supertufão Kong-rey ameaça ‘varrer’ quase toda a ilha de Taiwan

O Taiwan está em alerta com a aproximação do supertufão Kong-rey, que tem ventos de mais de 240 km/h e força equivalente aos furacões de categoria 4 . O fenômeno ameaça "varrer" quase toda a ilha e já provocou o cancelamento de dezenas de voos e a suspensões de balsas. As autoridades mobilizaram 36 mil soldados e 6.000 socorristas para ajudar a população.