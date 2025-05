Enchentes na Argentina deixam dois mortos e forçam 3.000 pessoas a deixarem suas casas

Duas pessoas morreram e quase 3.000 foram forçadas a deixar suas casas devido às enchentes na Argentina . Apenas no sábado (17) e domingo (18), choveu cinco vezes mais do que o esperado para todo o mês de maio.



O excesso de chuva fez rios e córregos transbordarem, causando inúmeros transtornos em cidades próximas a Buenos Aires, capital do país. Ao todo, 21 municípios permanecem em estado de atenção. Segundo os bombeiros, três pessoas seguem desaparecidas.