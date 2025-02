Entenda por que cidade espanhola proibiu a utilização de cavalos em carruagens turísticas

A cidade de Málaga, no sul da Espanha, proibiu a utilização de cavalos para puxar carruagens turísticas, na última semana. Seguindo a decisão de outras cidades europeias, como Roma, o ato foi determinado para proteger os animais que trabalham carregando muito peso e por longas distâncias. Apesar da decisão, as carruagens não vão desaparecer totalmente, com permissões para festivais, como a Feira Anual de Málaga em agosto.