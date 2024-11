Equador contrata 'sommeliers de água' para avaliar sua qualidade em meio à seca e às queimadas

Com o Equador enfrentando a pior seca em três décadas, acompanhada de incêndios florestais , pessoas estão sendo treinadas para "degustar" a água que vem de 22 estações de tratamento da capital, Quito. “A água do sul tem um sabor levemente salgado, mas não dá sede. Na verdade, refresca. No norte, ela tem um sabor diferente, um pouco mais sem gosto”, comenta um dos profissionais.