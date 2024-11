Espanha apreende 13 toneladas de produtos que seriam usados na produção de armas químicas na Rússia

A polícia espanhola interceptou 13 toneladas de produtos químicos que seriam enviados clandestinamente à Rússia, no porto de Barcelona. De acordo com as autoridades, a carga seria destinada à produção de armas químicas . Quatro pessoas foram detidas pela operação, que começou em 2022. Elas vão responder por tráfico de mercadorias ilegais. Desde a invasão russa à Ucrânia , a União Europeia suspendeu todas as exportações de materiais considerados perigosos ao país.