Esperança! Cientistas japoneses restauram visão de pacientes com tratamento de células-tronco

Um estudo publicado na revista de medicina The Lancet na última quinta-feira (7) revelou que um tratamento com uso de células-tronco conseguiu recuperar a visão parcial de pacientes com lesões graves na córnea. Há dois anos, cientistas japoneses coletaram células sanguíneas de um doador saudável e fizeram modificações em laboratório para realizar os testes. Nenhum paciente apresentou efeitos colaterais graves.