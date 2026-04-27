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Hipertensão é doença hereditária e pede mudança de hábitos

Segundo OMS, pressão alta afeta cada vez mais adolescentes e crianças

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A hipertensão arterial está preocupando cada vez mais crianças e adolescentes, segundo a Organização Mundial da Saúde.

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