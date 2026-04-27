Entenda a relação entre hipertensão e doença renal

A hipertensão arterial se destaca como uma das principais causas de doença renal crônica em pacientes submetidos à diálise no Brasil. Bruno Biluca, nefrologista, esclareceu que os rins funcionam como filtros sensíveis e são compostos por vasos delicados que podem ser lesados pela elevação persistente da pressão arterial.



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