Entenda a relação entre hipertensão e doença renal
Nefrologista explica a relação entre os dois problemas de saúde e indica cuidados
A hipertensão arterial se destaca como uma das principais causas de doença renal crônica em pacientes submetidos à diálise no Brasil. Bruno Biluca, nefrologista, esclareceu que os rins funcionam como filtros sensíveis e são compostos por vasos delicados que podem ser lesados pela elevação persistente da pressão arterial.
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