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IA ajuda a detectar convulsões silenciosas em prematuros

Análise de alterações neurológicas nos bebês faz diferença no tratamento

News das 19h|Do R7

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Tecnologia inovadora auxilia médicos na identificação de crises silenciosas e reduz tempo de internação neonatal.

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