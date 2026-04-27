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Esfera dourada misteriosa é desvendada pelos cientistas

Investigação prolongada revela origem incomum da estrutura marítma

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Uma esfera dourada foi encontrada a mais de 3.000 metros de profundidade no Golfo do Alasca.

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