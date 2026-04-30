Revolução no trânsito? Táxi aéreo elétrico decola e pousa em operação inédita
Tecnologia da aeronave funciona como um híbrido entre helicóptero e avião
O Aeroporto JFK, localizado na cidade de Nova York, Estados Unidos, foi o campo de testes para um táxi aéreo na última segunda-feira (27). Em uma operação inédita, o eVTOL — um veículo elétrico, híbrido entre helicóptero e avião, capaz de decolar na vertical — fez um trajeto experimental, que visava analisar a introdução da tecnologia para reduzir a locomoção entre aeroportos e cidades para poucos minutos.
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