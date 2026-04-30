Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Revolução no trânsito? Táxi aéreo elétrico decola e pousa em operação inédita

Tecnologia da aeronave funciona como um híbrido entre helicóptero e avião

News das 10|Do R7

  • Google News

O Aeroporto JFK, localizado na cidade de Nova York, Estados Unidos, foi o campo de testes para um táxi aéreo na última segunda-feira (27). Em uma operação inédita, o eVTOL — um veículo elétrico, híbrido entre helicóptero e avião, capaz de decolar na vertical — fez um trajeto experimental, que visava analisar a introdução da tecnologia para reduzir a locomoção entre aeroportos e cidades para poucos minutos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Mobilidade urbana
  • trafego
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.