Experimento no espaço pode ajudar a desvendar segredos do envelhecimento humano

A presença de seres humanos no espaço está ajudando um estudo sobre o envelhecimento das células. Amostras de pele humana foram enviadas à Estação Espacial Internacional com o objetivo de compará-las às da Terra e entender por que as pessoas envelhecem mais lentamente quando estão fora de órbita. Ao final do experimento, os pesquisadores esperam encontrar formas de retardar problemas de saúde relacionados à idade, como osteoporose e o enfraquecimento do sistema imunológico .