Fábrica de chocolate tradicional abre museu temático na Polônia

Uma tradicional fábrica de chocolates de Varsóvia, capital da Polônia, inspirou-se no clássico A Fantástica Fábrica de Chocolates (1964) para se reinventar. Pela primeira vez na história, a sede vai abrir um museu temático do chocolate. Em atividade desde 1937, a marca E. Wedel sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e conta a história local por meio do doce.