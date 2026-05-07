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Mais de 300 pessoas na Bósnia descobrem alto nível de chumbo no sangue

Exames indicaram exposição ao metal em diversas famílias e crianças da região

Link Record News|Do R7

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A cidade de Vareš, na Bósnia, enfrenta um cenário preocupante após centenas de moradores apresentarem níveis elevados de chumbo no sangue. A situação reacendeu o alerta sobre os impactos ambientais possivelmente associados a uma mina recentemente inaugurada na região. O que inicialmente simbolizava esperança econômica agora levanta sérias dúvidas sobre a saúde pública e qualidade de vida dos habitantes.

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