Chile abriga maior emissor de gás metano do planeta

Um aterro sanitário nos arredores de Santiago, no Chile, foi identificado como a maior fonte de emissões de metano de origem humana no mundo, segundo análise do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!