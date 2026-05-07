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Chile abriga maior emissor de gás metano do planeta

Moradores da região cobram soluções contra mau cheiro e poluição

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Um aterro sanitário nos arredores de Santiago, no Chile, foi identificado como a maior fonte de emissões de metano de origem humana no mundo, segundo análise do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

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