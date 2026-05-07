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Especialista analisa falas de Lula após encontro com Trump

Durante coletiva, Lula detalhou assuntos discutidos com Donald Trump na Casa Branca

Link Record News|Do R7

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Em entrevista ao 'Link News' desta quinta-feira (7), o professor de relações internacionais da ESPM Roberto Uebel analisou o encontro entre Lula e Trump em Washington.

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