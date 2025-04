Fãs de RPG se reúnem fantasiados e simulam batalha na floresta

Na República Tcheca , mais de 150 fãs de um dos RPGs online mais populares do mundo se reuniram para um evento temático de dois dias. Vestidos como guerreiros , magos e outros personagens do jogo, os participantes se enfrentaram com espadas de espuma, cumprindo missões e interagindo como se estivessem batalhando dentro do universo virtual.



O organizador do evento destacou que o que torna a experiência tão especial é o "amor" dos participantes pelo videogame e pela vivência do jogo de forma imersiva.



Lançado em 2004, o RPG online já vendeu mais de 40 milhões de cópias e se consolidou como um dos maiores jogos do gênero, permitindo que os jogadores criem seus próprios personagens.