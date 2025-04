Filhote de hipopótamo-pigmeu atrai frequentadores ao estrear em zoológico nos EUA

Um hipopótamo-pigmeu fez a grande estreia para o público na última sexta-feira (28), em um zoológico da Virgínia, nos Estados Unidos. A carismática Poppy tem quase 4 meses e já faz sucesso entre os frequentadores. A filhote de 36 kg é uma das poucas da espécie no mundo, com apenas 2.500 na natureza. A instituição espera que a simpatia da pequena Poppy faça com que haja mais consciência sobre os cuidados com o animal.