Filhote de leão-marinho vira estrela em zoológico de Washington por talento com acrobacias Com apenas nove meses, Pepper brinca com uma tira de alga artificial para explorar o ambiente

Mundo Record News|Do R7 13/03/2025 - 13h41 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h40 ) twitter

