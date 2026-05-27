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Desmatamento no Brasil tem queda de mais de 20% em 2025

Pantanal registrou a maior redução proporcional entre os biomas

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Pela primeira vez no país, desde 2019, a área total de vegetação nativa desmatada ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um único ano. Os dados são do relatório anual do desmatamento Brasil, divulgado pelo MapBiomas.

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