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Novo Código Florestal completa 14 anos nesta segunda-feira (25)

Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa, APPs e reserva legal

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O Código Florestal Brasileiro completa 14 anos nesta segunda-feira (14). A lei é crucial para a proteção da vegetação nativa e áreas de preservação.

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