Força de tornado impressiona ao destruir telhado de armazém na China; veja vídeo

Uma motociclista levou um susto ao ver um tornado arrancando o telhado de um armazém na China no último sábado (10). Em choque com a cena, a mulher dá meia volta e acelera para fugir dos destroços que saem 'voando'. Os ventos derrubaram estruturas metálicas e espalharam os escombros por longas distâncias. Não houve feridos em decorrência do fenômeno.