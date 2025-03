Fortes chuvas causam alagamentos e deixam um morto em ilha da Espanha

As fortes chuvas que atingiram Telde, na ilha de Gran Canária, na Espanha , causaram a morte de um homem nesta segunda-feira (3). Ele foi arrastado por uma enxurrada em meio ao alagamento. Por pouco, as enchentes não provocaram a morte de outra pessoa. No vídeo, é possível ver o resgate de uma mulher, que teve o carro levado pela correnteza.



As autoridades espanholas mantêm o alerta máximo e pedem que moradores e turistas evitem viajar nos próximos dias. Segundo meteorologistas, a previsão é de mais chuva até o fim de semana.