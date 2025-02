Fumaça toma conta de chá revelação no Reino Unido e viraliza nas redes

O momento de felicidade de um casal ao descobrir que teriam uma menina virou dor de cabeça em um chá revelação no Reino Unido . Os britânicos Amy e Brad Hamer utilizaram gelo seco com tinta rosa para revelar o gênero do bebê, mas a fumaça gerada se espalhou pela casa.



Apesar de os convidados tentarem dissipar, a nuvem rosa tomou conta do ambiente e fez com que todos precisassem abandonar o local. Um susto compartilhado nas redes sociais, com mais de 5 milhões de visualizações e que acende o alerta para o uso da substância indiscriminadamente.