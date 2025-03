‘Girassóis’ em blocos: Museu Van Gogh e Lego remontam quadro icônico de pintor

Para cativar o interesse de mais pessoas pela história e obras de arte de Van Gogh, o Museu Van Gogh, em parceria com a Lego, recriou o icônico Os Girassóis na versão brinquedo. O conjunto de blocos de montar conta com mais de duas mil peças que formam as 16 flores da pintura do holandês. O produto foi lançado nesta semana.