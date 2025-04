Gorila mais velha do mundo vivendo em zoológico comemora 68 anos na Alemanha

A gorila mais velha do mundo vivendo em um zoológico completou 68 anos na última sexta-feira (11). Fatou, que nasceu em 1957, chegou à instituição de Berlim, na Alemanha, em 1959. A partir desta data, ela se tornou o animal mais velho da espécie no mundo sob cuidados humanos. No dia do seu aniversário, a senhorinha ganhou uma cesta recheada de frutas para comemorar a data.



Fatou, que já entrou no livro dos recordes por sua longevidade, ocupa uma área exclusiva, separada dos outros cinco gorilas do zoo, para ter a tranquilidade que a idade exige. De acordo com especialistas, a espécie costuma viver entre 35 e 40 anos na natureza, mas, em cativeiro , esse período pode se prolongar.