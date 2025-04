Grande deserto da Índia fica mais verde nas últimas duas décadas; entenda os motivos

Nos últimos 20 anos, o Grande Deserto de Thar, na Índia , adquiriu uma nova paisagem com mais vegetação. Um estudo publicado no início de abril revela que a região ficou 38% mais verde entre 2001 e 2023. Segundo os pesquisadores, o aumento da cobertura vegetal está relacionado à urbanização, à agricultura e ao maior volume de chuvas, impulsionado pelas mudanças climáticas . Não há outra área similar no mundo que tenha experimentado as mesmas condições durante o período analisado.



Além disso, o Grande Deserto de Thar é o mais populoso do planeta, abrigando 16 milhões de pessoas. Os cientistas alertam para a importância de uma gestão eficiente da água e da adaptação agrícola para lidar com as secas.