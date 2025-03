Harvard amplia política de bolsa para alunos de famílias com renda anual de até US$ 200 mil

A Universidade de Harvard , uma das mais prestigiadas do mundo, anunciou que ampliará sua política de bolsas este ano. A mensalidade será gratuita para alunos de famílias com renda anual de até US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão na cotação atual) — esse valor é mais que o dobro do limite máximo permitido para a concessão do benefício até então, que era de US$ 85 mil (cerca de R$ 500 mil) por ano.



Para quem tem rendimentos de até US$ 100 mil (ou R$ 567 mil), a instituição também cobrirá despesas com alimentação, moradia, seguro, saúde e viagem. Na faixa dos que recebem entre US$ 100 mil e US$ 200 mil, os estudantes receberão auxílio financeiro para cobrir esses custos.



Ações semelhantes foram adotadas por outras universidades nos últimos anos, com o objetivo de compensar o fim das cotas raciais em instituições de ensino superior, decisão determinada pela Suprema Corte em 2023. O novo benefício começará a valer no outono do Hemisfério Norte, a partir de setembro.