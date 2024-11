Hezbollah assume autoria de ataque à casa de Netanyahu; veja

O grupo terrorista Hezbollah assumiu, nesta terça-feira (22), a responsabilidade do atentado à casa de Benjamin Netanyahu . No sábado (19), drones foram lançados em direção à residência do premiê, em Cesareia, região norte de Israel . Netanyahu e a família não estavam, mas uma das armas atingiu um prédio e outros dois drones foram interceptados. O primeiro-ministro afirmou que o ataque foi um “erro grave” e prometeu retaliação para “qualquer ameaça à segurança israelense”.