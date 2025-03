Hinamatsuri: conheça o festival que enfeita o Japão com milhares de bonecas da corte imperial

A cidade de Katsuura, a 110 km de Tóquio, no Japão , ganhou uma nova decoração com milhares de bonecas da corte imperial para comemorar o Hinamatsuri, o Dia das Meninas, nesta segunda (3). Delicadas e cheias de detalhes, as Hinas — como são chamadas as esculturas — atraem diversos turistas, principalmente, para uma escadaria de 60 degraus, onde estão distribuídas 1.800 bonecas. O festival começou em 2001, com apenas 7.000 peças. Hoje, a região recebe doações de todo o país e já contabiliza 20 mil figuras.