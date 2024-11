Homem e os dois filhos dele são resgatados depois de naufrágio na costa do Havaí; veja o vídeo

Um homem e seus dois filhos foram resgatados na costa do Havaí, nos Estados Unidos , no sábado (26). Eles foram encontrados agarrados ao casco de um barco, sem coletes salva-vidas, depois de cinco horas de buscas. Um helicóptero e aviões foram enviados ao local após um pedido de socorro. A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou imagens do resgate. Segundo o homem, o barco virou depois de ter sido atingido por uma onda.