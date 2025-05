Incêndio de grandes proporções atinge área industrial no Novo México, nos EUA

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área industrial em Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (13). O fogo teve início em uma fábrica e rapidamente se espalhou para um pátio com centenas de paletes de madeira.



Funcionários de empresas próximas foram obrigados a deixar o local. Segundo os bombeiros, as chamas só foram controladas no início da madrugada de quarta-feira (14). As causas ainda são investigadas.