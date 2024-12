Incêndio em galpão de empresa de entregas destrói 24 caminhões nos Estados Unidos

Um incêndio de grandes proporções tomou conta do galpão de uma importante empresa de entregas no estado do Tennessee, nos Estados Unidos . Duas pessoas que estavam no prédio conseguiram sair ilesas, mas 24 caminhões estacionados no local foram danificados pelo fogo. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas após várias horas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.