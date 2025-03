Incêndio florestal na Coreia do Sul deixa 24 mortos e é considerado o pior da história do país

Os incêndios florestais que atingem a Coreia do Sul desde sexta-feira (21) deixaram ao menos 24 mortos e forçaram cerca de 30 mil pessoas a abandonarem suas casas. As chamas começaram no condado de Sancheong e seguem causando devastação. Segundo autoridades, mais de 200 construções foram destruídas, incluindo um templo religioso de 1.300 anos.