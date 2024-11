Incêndio mata oito pessoas em fábrica de óleo de cozinha na Indonésia; veja imagens

Um incêndio em uma fábrica de óleo de cozinha, em Jacarta, capital da Indonésia , deixou pelo menos oito mortos, nesta sexta-feira (1º). Três pessoas foram socorridas com vida, mas testemunhas afirmam que outras vítimas ficaram presas no edifício. As equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas , mas, por segurança, quarteirões e estradas da região foram interditados.