Incêndio que atingiu armazém clandestino em Lima, no Peru, é controlado após 24 horas

Bombeiros levaram 24 horas para controlar um incêndio de grandes proporções que atingiu um armazém clandestino em Lima, capital do Peru . O fogo começou na segunda-feira (3), mas só foi controlado no dia seguinte. Mais de 50 oficiais trabalharam para controlar as chamas . O local funcionava como depósito e nunca foi interditado pelos órgãos competentes. Um prédio vizinho ficou destruído, mas não há registro de vítimas.