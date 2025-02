Jovem francês impressiona ao ‘dançar’ em manobras de skate

Com manobras difíceis que até parecem uma ilusão, um esportista francês tem feito sucesso na internet ao compartilhar suas habilidades com o skate do tipo longboard. O jovem usa movimentos complexos para criar os mais diversos tipos de manobras enquanto percorre as ruas de Paris. Segundo especialistas da modalidade, o rapaz se destaca pela rapidez nos pés, gerando movimentos que lembram uma dança.



Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o francês já conquistou patrocínios e prêmios em competições. E suas habilidades e traços criativos não se limitam ao skate , uma vez que o rapaz tem uma consolidada carreira como designer gráfico, com a produção de animações.