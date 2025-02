Jovem que invadiu colônia de férias e matou três meninas é condenado a 52 anos de prisão

A Justiça da Inglaterra condenou um jovem de 18 anos a 52 anos de prisão nesta quinta-feira (23). Em julho do ano passado, aos 17 anos, Axel Rudakubana invadiu uma colônia de férias em Liverpool e atacou várias crianças com uma faca, resultando na morte de três meninas. Câmeras de segurança registraram momentos anteriores ao atentado, nos quais o jovem aparece encapuzado. A polícia acredita que ele seguiu o método descrito em um manual de treinamento do grupo terrorista Al-Qaeda, encontrado em sua posse. Esta foi a pena mais longa já aplicada no Reino Unido a um menor de idade.