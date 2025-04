Katy Perry no espaço: veja o momento em que nave com tripulação feminina parte rumo ao espaço

A empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos , realizou o lançamento da nave New Shepard, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (14). A missão marca o primeiro voo espacial exclusivamente feminino desde 1963, quando a russa Valentina Tereshkova foi sozinha ao espaço.



Entre as tripulantes, estão a cantora Katy Perry ; a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Bezos; a pesquisadora Amanda Nguyễn; a jornalista Gayle King; a ex-cientista da Nasa Aisha Bowe; e a produtora Kerianne Flynn.



O voo suborbital , que não ultrapassa os limites da atmosfera, teve duração de 11 minutos e custou cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões, na cotação atual) por passageiro. Os tripulantes são submetidos a um treinamento intensivo para se adaptar às condições da viagem para poderem sentir momentaneamente os efeitos da gravidade zero e ter um "gostinho" de ser um astronauta.