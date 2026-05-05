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Entenda como funciona o golpe do Pix errado e veja como usuário pode se proteger

Mecanismo especial de devolução do Banco Central pode ajudar a recuperar valores

Conexão Record News|Do R7

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Para compreender as artimanhas por trás do golpe do Pix falso, o Conexão Record News desta terça-feira (5) entrevistou um especialista em crimes digitais.

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