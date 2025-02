Mais de 20 pessoas ficam feridas após explosão de fogos de artifícios na Índia

Mais de 20 pessoas ficaram feridas durante uma explosão de fogos de artifício, nesta terça-feira (18), no estado de Kerala, na Índia . O acidente aconteceu momentos antes de uma partida de futebol. No vídeo, é possível ver os artefatos partindo para todas as direções, inclusive para a arquibancada. As autoridades afirmaram que os fogos foram lançados sem permissão. Todas as vítimas feridas já receberam alta.