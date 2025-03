Mais de 500 cartazes de filmes clássicos serão leiloados em Londres

Um colecionador americano vai leiloar uma coleção de pôsteres de filmes antigos nos dias 27 e 28 de março em Londres, na Inglaterra. Entre os itens, estão cartazes de filmes como King Kong, de 1933, O Mágico de Oz , de 1939, e Hamlet, de 1948. Um dos lotes mais baratos é estimado entre US$ 5.000 (R$ 28.962 na cotação atual) e US$ 8.000 (R$ 46.339). Já o lote principal é estimado de US$ 40 mil (R$ 231.696) a US$ 80 mil (R$ 463.392).