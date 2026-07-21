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Drama histórico com Andrew Garfield ganha primeiro trailer

No filme, camponês organiza uma rebelião popular contra a tirania do rei Ricardo II

News das 10|Do R7

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O primeiro trailer do longa The Uprising', estrelado por Andrew Garfield, Jamie Bell e Stephen Dillane, foi divulgado nesta semana. Veja!

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