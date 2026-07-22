'Batman: Knightfall - Parte 1' ganha novo trailer

Foi divulgado o novo trailer de Batman Knightfall - Part 1, divulgado nesta terça-feira (21). A animação é inspirada na famosa saga dos quadrinhos da DC e mostra os desafios que o herói tem que enfrentar após a destruição do Asilo Arkham. Com os principais criminosos de Gotham à solta, Batman precisa lidar com uma sequência de batalhas que testam seus limites físicos e mentais. A trama adapta o arco "Knightfall", conhecido por destacar o confronto entre Batman e Bane, vilão que desempenha um papel importante na história ao protagonizar momentos icônicos contra o Homem-Morcego. A produção será dividida em três partes, sendo que a primeira tem lançamento previsto para 25 de agosto nas plataformas digitais.



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