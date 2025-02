Maratonistas 'brilham' ao correr no Festival de Luzes na Dinamarca

Mais de 1.300 pessoas participaram de uma corrida do Festival de Luzes, em Copenhague, na Dinamarca , no domingo (9). Como as noites de inverno no país são mais escuras, a maioria dos competidores decidiu iluminar a capital dinamarquesa ao vestir roupas com luzes. O festival começou no dia 31 de janeiro e termina em 23 de fevereiro.