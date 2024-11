Marido confessa assassinato de jovem desaparecida desde 1º de agosto, nos Estados Unidos

As autoridades da Carolina do Sul, nos Estados Unidos , encontraram o corpo de Jessica Barnes, de 20 anos, que estava desaparecida desde 1° de agosto. Seu marido, Brandon Barnes, foi preso por suspeita de assassinato , e as duas colegas de quarto do casal, Kendall Mims e Victoria Tippett, detidas por suspeita de cumplicidade e obstrução da Justiça. Jessica foi dada como desaparecida por sua mãe, Cecilia Varvara, depois que ela desconfiou das mensagens que recebia do celular da filha.