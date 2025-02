Menino de 5 anos impressiona ao realizar manobras arriscadas de bicicleta

O pequeno Elliot Honeycutt, de apenas 5 anos, viralizou nas redes sociais com suas manobras radicais de bicicleta. O garoto, que mora nos Estados Unidos e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, encara com naturalidade e confiança as trilhas em ladeiras de terra , repletas de obstáculos e curvas perigosas. As atividades são realizadas com supervisão dos pais e uso de equipamentos de segurança.