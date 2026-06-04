Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

'Tesouro líquido' irá integrar acervo histórico na República Tcheca

Garrafas produzidas há mais de 130 anos foram descobertas no piso de um castelo

News das 10|Do R7

  • Google News

Garrafas de um prestigiado vinho francês foram restauradas após ficarem guardadas por décadas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • República Tcheca
  • Vinhos
  • franca
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.